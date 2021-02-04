Цель сборной России — попадание в топ-10 рейтинга ФИФА к 2030 году

В Москве проходит внеочередная конференция Российского футбольного союза. На ней была представлена презентация Александра Дюкова, который единогласно переизбран на пост главы РФС.
Среди прочих положений в презентации указаны цели сборной России на ближайшее будущее. Ими должны стать стабильное участие в плей-офф всех турниров, повышение в классе Лиги наций, запуск национального центра сборных. Более того, национальная команда должна попасть по топ-10 рейтинга ФИФА к 2030 году. В настоящее время она занимает 39-е место.
Сборная России осенью завершила выступление в Лиге наций, не сумев пробиться в лигу A и оставшись в лиге B. Следующие встречи национальной команды намечены на март. 24 марта Россия сыграет с Мальтой в квалификации ЧМ-2022.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. На групповом этапе соревнований сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
- 4 февраля 2021
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