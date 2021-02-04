Александр Дюков единогласно переизбран на пост президента РФС
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков продолжит работу на своей должности.
Функционер был единогласно переизбран на пост главы организации на срок четыре года, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В декабре прошлого года избирательный комитет РФС рассмотрел документы, поступившие от членов организации и выдвинутых ими кандидатов, и зарегистрировал только Дюкова, которого поддержали 56 организаций — членов РФС.
Дюков возглавляет Российский футбольный союз с 22 февраля 2019 года. С марта 2008 по май 2017 года Дюков занимал пост президента «Зенита». За это время клуб становился чемпионом России (2010, 2012, 2015), обладателем Кубка России (2010, 2016), Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА (2008).
Александр Дюков: в планах РФС — стать одной из ведущих федераций УЕФА
Рекомендуем вам
- 4 февраля 2021
-
12:41
-
12:37
-
12:33
-
12:27
-
12:24
-
12:14
-
12:14
-
12:10
-
12:04
-
11:50
-
11:49
-
11:48
-
11:39
-
11:32
-
11:19
-
11:13
-
11:03
-
10:40
-
10:29
-
10:11
-
10:05
-
09:51
-
09:32
-
09:06
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
08:05
-
07:26
-
06:08
-
05:58
-
05:41
-
04:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам