Дубль Сулейманова принёс «Краснодару» победу над «Ростовом»
В товарищеском матче на сборах «Краснодар» переиграл «Ростов». Встреча проходила в футбольном центре Марбельи и завершилась со счётом 2:0.
На 45-й минуте встречи между игроками произошла потасовка. Тонни де Вильена остался недоволен отбором мяча в исполнении Романа Тугарева и дал тому подзатыльник. За партнёра вступился полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян. Далее конфликт стал приобретать всё более массовый характер, активное участие в нём принимали Роман Ерёменко, Давид Тошевски, Игорь Смольников и Магомед-Шапи Сулейманов. До полноценной драки дело не дошло. Арбитр матча наградил жёлтыми карточками Вильену и Байрамяна.
На 61-й минуте полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов открыл счёт. Спустя семь минут Сулейманов оформил дубль.
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