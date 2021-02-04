Дубль Сулейманова принёс «Краснодару» победу над «Ростовом»

В товарищеском матче на сборах «Краснодар» переиграл «Ростов». Встреча проходила в футбольном центре Марбельи и завершилась со счётом 2:0.

На 45-й минуте встречи между игроками произошла потасовка. Тонни де Вильена остался недоволен отбором мяча в исполнении Романа Тугарева и дал тому подзатыльник. За партнёра вступился полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян. Далее конфликт стал приобретать всё более массовый характер, активное участие в нём принимали Роман Ерёменко, Давид Тошевски, Игорь Смольников и Магомед-Шапи Сулейманов. До полноценной драки дело не дошло. Арбитр матча наградил жёлтыми карточками Вильену и Байрамяна.

На 61-й минуте полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов открыл счёт. Спустя семь минут Сулейманов оформил дубль.