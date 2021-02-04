Тухель определился с первой трансферной целью у руля «Челси»

Новоиспечённый главный тренер «Челси» Томас Тухель определился с первой трансферной целью команды на ближайшее лето. Так, первым приоритетом в шорт-листе «аристократов» является защитник «РБ Лейпциг» Деотшанкюль Юпамекано. Об этом информирует Kicker.
Летом в контракте Юпамекано с «быками» активируется сумма отступных в размере € 42 млн. При этом Transfermarkt оценивает 22-летнего француза в € 60 млн. «Челси» хочет приобрести игрока по сниженному прайсу, но на подписание защитника претендуют также «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Ливерпуль», «Бавария» и «Арсенал».
Напомним, недавно председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил интерес клуба к Юпамекано.
В нынешнем сезоне француз провёл за «Лейпциг» 25 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
- 4 февраля 2021
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