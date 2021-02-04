«Тоттенхэм» — «Челси»: стартовые составы команд на центральный матч 22-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси» на матч 22-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Алдервейрелд, Орье, Дайер, Дэвис, Хёйбьерг, Сиссоко, Сон Хын Мин, Н'Домбеле, Бергвейн, Винисиус Мораис.
Запасные: Харт, Санчес, Доэрти, Родон, Уинкс, Танганга, Ламела, Моура, Бэйл.
«Челси»: Э. Менди, Джеймс, Аспиликуэта, Тьяго Силва, Рюдигер, Маркос Алонсо, Маунт, Ковачич, Жоржиньо, Вернер, Хадсон-Одои.
Запасные: Аррисабалага, Чилвел, Кристенсен, Эмерсон, Канте, Пулишич, Абрахам, Зиеш, Жиру.
Подопечные Жозе Моуринью набрали в 20 матчах 33 очка и занимают 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Челси» (33) — на 8-м месте, но у «шпор» один матч в запасе.
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