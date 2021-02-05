Слуцкий: матч с «Динамо» дал больше информации, чем тот, в котором «Рубин» выглядел лучше

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги контрольного матча с «Динамо» (2:3), а также высказался о составе команды и повреждениях.

«Здесь требовалось играть иначе и иначе расставлять акценты. То, как мы среагировали в перерыве на мои слова, и те изменения, которые были внесены в игру, — я остался доволен. Всегда неприятно пропускать и проигрывать, но сегодняшняя игра дала больше информации, чем та, в которой мы выглядели лучше.



У нас есть чёткое понятие распределения игрового времени. От игры к игре. Пока мы в этом графике, но сегодня мы посмотрели, готовы ли большинство игроков играть от 75 до 90 минут.



У нас есть несколько игроков, которых мы доводим, чтобы они приняли участие в третьем сборе: Ин Бём, Мусаев и Бакаев. Есть шанс, что с третьего сбора они начнут работу. Что касается Мицуке Саито, ситуация сложнее. Он будет вынужден в паузу между сборами полететь в Финляндию на дополнительную консультацию.



На сборах мы говорим о двух вещах: сколько у тебя сорвано тренировок из-за погоды и какое количество футболистов не смогли выполнить общий объём работы, который предлагался. На первом сборе у нас в группе не работали Бакаев и Меркулов, то на втором количество повреждений выросло. В идеале было бы иметь минимальные кадровые потери», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.