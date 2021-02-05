Динияр Билялетдинов готов бесплатно играть за «Тамбов»

35-летний бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов выразил готовность бесплатно выступать за футбольный клуб «Тамбов», который испытывает финансовые трудности. Ранее с аналогичным предложением выступил экс-хавбек «Зенита» Владимир Быстров.

«Если «Тамбову» нужны игроки, пусть звонят. Я бы тоже согласился бесплатно поиграть, возобновить карьеру в РПЛ и помочь клубу в такой ситуации. Я и так сейчас поигрываю по три-четыре раза на неделе, нахожусь в форме. Так что надо поговорить, если есть заинтересованность. Если могу помочь, то почему бы и нет? Я бы с удовольствием попробовал», — цитирует Билялетдинова Sport24.

Динияр в период карьеры выступал за «Эвертон», «Локомотив», «Спартак» и «Рубин».