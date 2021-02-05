Динияр Билялетдинов готов бесплатно играть за «Тамбов»
35-летний бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов выразил готовность бесплатно выступать за футбольный клуб «Тамбов», который испытывает финансовые трудности. Ранее с аналогичным предложением выступил экс-хавбек «Зенита» Владимир Быстров.
«Если «Тамбову» нужны игроки, пусть звонят. Я бы тоже согласился бесплатно поиграть, возобновить карьеру в РПЛ и помочь клубу в такой ситуации. Я и так сейчас поигрываю по три-четыре раза на неделе, нахожусь в форме. Так что надо поговорить, если есть заинтересованность. Если могу помочь, то почему бы и нет? Я бы с удовольствием попробовал», — цитирует Билялетдинова Sport24.
Динияр в период карьеры выступал за «Эвертон», «Локомотив», «Спартак» и «Рубин».
В «Тамбове» прокомментировали готовность Быстрова бесплатно сыграть за клуб
Рекомендуем вам
- 5 февраля 2021
-
18:52
-
18:34
-
18:21
-
18:19
-
18:09
-
18:07
-
17:59
-
17:50
-
17:47
-
17:34
-
17:23
-
17:18
-
17:14
-
17:05
-
16:59
-
16:57
-
16:56
-
16:33
-
16:19
-
16:13
-
15:55
-
15:53
-
15:09
-
15:05
-
14:50
-
14:25
-
14:07
-
14:02
-
13:55
-
13:36
-
13:35
-
13:29
-
13:23
-
13:18
-
13:04
Партнерский контент
Рекомендуем вам