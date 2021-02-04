В «Тамбове» прокомментировали готовность Быстрова бесплатно сыграть за клуб

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал заявление бывшего полузащитника «Зенита» и сборной России Владимира Быстрова, который готов бесплатно сыграть за «волков».



«Слышал о готовности Быстрова поиграть за «Тамбов» бесплатно, помочь нам. Что касается вероятности такого варианта, то знаете, в нашей ситуации возможно всё. А так тут должен решать главный тренер: если он ему подходит — позовём, конечно. Но прежде всего нужно провести с ним личную беседу, узнать, сколько он не тренировался, какой образ жизни вёл. Мы же в последнее время видели его только в телевизоре в качестве эксперта.



А чтобы дать оценку, нужно переговорить. Может, он вообще ничего не делал полтора-два года. Но в целом Володя очень хороший футболист, в своё время вообще был на отличном уровне. Так что приятно, что захотел пойти навстречу», — цитирует Худякова Sport24.

Быстров: я ещё не завершил карьеру, поэтому могу бесплатно за «Тамбов» поиграть