В «Тамбове» прокомментировали готовность Быстрова бесплатно сыграть за клуб

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал заявление бывшего полузащитника «Зенита» и сборной России Владимира Быстрова, который готов бесплатно сыграть за «волков».
«Слышал о готовности Быстрова поиграть за «Тамбов» бесплатно, помочь нам. Что касается вероятности такого варианта, то знаете, в нашей ситуации возможно всё. А так тут должен решать главный тренер: если он ему подходит — позовём, конечно. Но прежде всего нужно провести с ним личную беседу, узнать, сколько он не тренировался, какой образ жизни вёл. Мы же в последнее время видели его только в телевизоре в качестве эксперта.
А чтобы дать оценку, нужно переговорить. Может, он вообще ничего не делал полтора-два года. Но в целом Володя очень хороший футболист, в своё время вообще был на отличном уровне. Так что приятно, что захотел пойти навстречу», — цитирует Худякова Sport24.
- 4 февраля 2021
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