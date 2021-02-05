«Бавария» обыграла «Герту». Левандовски не забил пенальти впервые за два года
«Герта» принимала «Баварию» в матче 20-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол в этой встрече забил нападающий мюнхенцев Кингсли Коман. Ассистентом выступил форвард Томас Мюллер. «Бавария» забила на 21-й минуте матча. Стоит отметить, что за десять минут до этого нападающий Роберт Левандовски не забил пенальти. Поляк не реализовал одиннадцатиметровый впервые с 27 января 2019 года.
Таким образом, «Бавария» набрала 48 очков в 20 турах и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Герта» (17) — на 15-м месте. В тройку лидеров также входят «РБ Лейпциг» (38) и «Вольфсбург» (35).
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