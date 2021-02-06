Кейлор Навас — лучший футболист десятилетия в КОНКАКАФ

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас назван лучшим футболистом десятилетия в КОНКАКАФ по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об это сообщается на официальном сайте организации.

Второе место в данном рейтинге занял мексиканский форвард Хавьер Эрнандес, который успел поиграть за «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и леверкузенский «Байер». Замкнул тройку лидеров американский футболист Клинт Демпси, который в своё время защищал цвета британских «Фулхэма» и «Тоттенхэма».

В нынешнем сезоне Навас провёл за «ПСЖ» 23 матча во всех турнирах и пропустил 14 голов. Ранее он дважды признавался лучшим игроком года КОНКАКАФ и трижды занимал место в воротах символической сборной года КОНКАКАФ.