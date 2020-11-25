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Объявлены претенденты на приз лучшему вратарю года по версии ФИФА

Объявлены претенденты на приз лучшему вратарю года по версии ФИФА
Футбол / Англия 0

ФИФА на своём официальном сайте опубликовала список футболистов, претендующих на награду лучшему вратарю года, которая будет вручена в ходе церемонии The Best-2020.

Список номинантов: Алисон Бекер («Ливерпуль»), Тибо Куртуа («Реал»), Кейлор Навас («Пари Сен-Жермен»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

В прошлом сезоне Алисон с «Ливерпулем» стал чемпионом Англии, Куртуа с «Реалом» — чемпионом Испании, Навас с «ПСЖ» — чемпионом Франции. Нойер с «Баварией» завоевал требл, а Облак с «Атлетико» и тер Штеген с «Барселоной» остались без трофеев.

Церемония ФИФА The Best-2020 состоится 17 декабря и пройдёт в онлайн-формате. Это вызвано сложившейся в мире сложной эпидемиологической обстановкой. Голосование за лучших игроков стартует сегодня, 25 ноября, и будет завершено 9 декабря.

Премия ФИФА The Best-2020 состоится 17 декабря и пройдёт в онлайн-формате
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