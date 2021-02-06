Лапорта: у Месси есть предложения от клубов, поддерживающихся магнатом или государством

Бывший президент «Барселоны», а ныне претендент на пост Жоан Лапорта, считает, что сине-гранатовым будет крайне непросто удержать в клубе 33-летнего аргентинца Лионеля Месси.
«Удержать Месси будет непросто, потому что у него есть предложения от клубов, у которых нет недостатка в деньгах, потому что они поддерживаются магнатом или государством.
Думаю, что Месси комфортно играть за «Барселону». На основании того, что я знаю о Лео, я убеждён, что он хочет остаться. Он любит «Барсу» и очень хорош именно в этом клубе. Я верю в авторитет Лео», — цитирует Лапорта Football Espana.
Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако всё же решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
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