«Интер» нацелился на игрока «Лиона» Гимарайнса

Итальянский клуб «Интер» летом может приобрести полузащитника «Лиона» Бруну Гимарайнса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

23-летний бразилец перешёл в «Лион» в 2020 году за € 20 млн. В ноябре игрок дебютировал в сборной Бразилии, выйдя на замену в выездной встрече отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года с Уругваем (0:2).

В нынешнем сезоне Гимарайнс сыграл в 20 матчах за «Лион» и забил один мяч. По версии Transfermarkt, стоимость бразильца составляет € 28 млн. Ранее футболист выступал за бразильские клубы «Осаско Аудакс» и «Атлетико Паранаэнсе».

Ранее стало известно, что другой полузащитник «Лиона», Уссем Ауар, также может продолжить карьеру в Серии А. Интерес к французскому футболисту проявляет туринский «Ювентус».