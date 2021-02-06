Агент Бэйла: Абрамович — лучшее, что случалось с АПЛ

Футбольный агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы Гарета Бэйла, прокомментировал возможное введение «потолка» зарплат в Чемпионшипе и оценил роль Романа Абрамовича в английском футболе.

«Потолок зарплат в Чемпионшипе был бы полной катастрофой. Ни один хороший молодой игрок не захочет идти в эти клубы. Это обречено на гибель. Стандарты резко упадут. Гарантирую, если не будет таких правил, важные люди будут покупать клубы Чемпионшипа.

Абрамович проделал большую работу. Когда он пришел, «Челси» почти разорился, лиге было тяжело. Он вкладывал деньги в «Челси», давал деньги другим клубам и трансформировал игру, то же самое может быть в Чемпионшипе, если не эти правила.

Абрамович — лучшее, что когда-либо случалось с Английской премьер-лигой, теперь это лучшая лига в мире. И всё же ужасная черта Англии — мы строим, чтобы потом разрушить», — цитирует Барнетта Daily Mail.