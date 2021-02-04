Моуринью: «Челси» — клуб господина Абрамовича. Только он сам принимает решения

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился своим мнением о тренерских перестановках в «Челси».



«Конечно, любой тренер нуждается во времени, ему нужна стабильность. Чувство стабильности — это очень хорошая вещь. Стабильность даёт тебе другой образ мышления: ты думаешь не только о сегодняшнем дне, но и о будущем.



Что есть, то есть. Это клуб господина Абрамовича, и нужно понимать, что только он сам принимает решения. Я был рулевым «Челси» дважды и оба раза становился чемпионом английской Премьер-лиги. Очень рад, что у меня была такая возможность», — приводит слова Моуринью BBC.



Роман Абрамович приобрёл лондонский клуб в 2003 году. Новый наставник «Челси» Томас Тухель стал 11-м главным тренером синих, назначенным в период владения клубом Абрамовичем.



Сегодня, 4 февраля, состоится заключительный матч 22-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» — «Челси». Начало — в 23:00 мск.

Жозе Моуринью: не думаю, что это очень сложно — тренировать «Челси»