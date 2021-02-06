«Уэска» — «Реал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15

Сегодня, 6 февраля, состоится матч 22-го тура чемпионата Испании сезона-2020/2021 «Уэска» — «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Эль-Алькорас» в Уэске. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Уэска» — «Реал».



Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрада Фернандесом. Ассистенты — Диего Барберо Севилья и Гвадалупе Поррас Аюсо.



Мадридский «Реал» в 20 встречах набрал 40 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. «Уэска» (16) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (50). В тройку лидеров входит «Барселона» (40).

В первом круге чемпионата «Реал» дома обыграл «Уэску» со счётом 4:1. Встреча прошла 31 октября 2020 года.