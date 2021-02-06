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«Урал», «Арсенал», «Ротор» и «Уфа» провели товарищеские встречи на зимних сборах

«Урал», «Арсенал», «Ротор» и «Уфа» провели товарищеские встречи на зимних сборах
Футбол / РПЛ 0

Клубы Российской Премьер-Лиги «Урал», «Арсенал», «Ротор» и «Уфа» провели товарищеские встречи на зимних сборах. Все матчи прошли в одно время.

«Урал» провёл матч с Рижской футбольной школой из Латвии. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2. Голы у «Урала» забили Рамазан Гаджимурадов и Павел Погребняк (с пенальти).

Тульский «Арсенал» сыграл с боснийским клубом «Вележ». Встреча закончилась вничью — 3:3. В составе «оружейников» голы забили Кирилл Панченко, Эванс Кангва и Тарас Бурлак.

«Ротор» провёл встречу с черногорской командой «Будучность». Встреча завершилась победой волгоградцев — 2:1. Авторами голов стали Андрес Понсе и Олег Алейник.

«Уфа» сыграла с латвийским «Вентспилсом». Автором единственного гола с пенальти стал уфимец Комнен Андрич — 1:0.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
06 февраля 2021, суббота. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург, Россия
Окончен
2 : 2
Рижская футбольная школа
Рига, Латвия
0:1 – 10'   1:1 Гаджимурадов – 68'   1:2 – 74'   2:2 Погребняк – 82' (пен)
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
06 февраля 2021, суббота. 17:00 МСК
Арсенал Т
Тула, Россия
Окончен
3 : 3
Вележ
Мостар, Босния и Герцеговина
0:1 Брандао – 9'   1:1 Панченко – 13'   2:1 Кангва – 41'   2:2 Вехабович – 61'   3:2 Бурлак – 81'   3:3 Овчина – 90+3'
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
06 февраля 2021, суббота. 17:00 МСК
Ротор
Волгоград, Россия
Окончен
2 : 1
Будучность
Подгорица, Черногория
0:1 Бабич – 60'   1:1 Понсе – 76'   2:1 Алейник – 86'
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
06 февраля 2021, суббота. 17:00 МСК
Уфа
Уфа, Россия
Окончен
1 : 0
Вентспилс
Вентспилс, Латвия
1:0 Андрич – 87' (пен)
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