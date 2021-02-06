«Урал», «Арсенал», «Ротор» и «Уфа» провели товарищеские встречи на зимних сборах

Клубы Российской Премьер-Лиги «Урал», «Арсенал», «Ротор» и «Уфа» провели товарищеские встречи на зимних сборах. Все матчи прошли в одно время.

«Урал» провёл матч с Рижской футбольной школой из Латвии. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2. Голы у «Урала» забили Рамазан Гаджимурадов и Павел Погребняк (с пенальти).

Тульский «Арсенал» сыграл с боснийским клубом «Вележ». Встреча закончилась вничью — 3:3. В составе «оружейников» голы забили Кирилл Панченко, Эванс Кангва и Тарас Бурлак.

«Ротор» провёл встречу с черногорской командой «Будучность». Встреча завершилась победой волгоградцев — 2:1. Авторами голов стали Андрес Понсе и Олег Алейник.

«Уфа» сыграла с латвийским «Вентспилсом». Автором единственного гола с пенальти стал уфимец Комнен Андрич — 1:0.