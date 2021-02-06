«Бёрнли» и «Брайтон» сыграли вничью в матче 23-го тура АПЛ
В матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» на стадионе «Тёрф Мур» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась вничью — 1:1.
Счёт был открыт гостями на 36-й минуте матча — полузащитник Паскаль Гросс навесил с углового почти к линии вратарской, где защитник Льюис Данк здорово выпрыгнул и пробил головой под левую штангу.
Хозяева отыгрались на 54-й минуте — полузащитник Йоханн Гудмундссон успешно сыграл на добивании и послал мяч точно в сетку ворот «чаек».
Видео гола Йоханна Гудмундссона
Подопечные Грэма Поттера в 23 матчах набрали 25 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (23) — на 16-м месте. У подопечных Шона Дайча один матч в запасе.
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