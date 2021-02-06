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«Бёрнли» и «Брайтон» сыграли вничью в матче 23-го тура АПЛ

«Бёрнли» и «Брайтон» сыграли вничью в матче 23-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» на стадионе «Тёрф Мур» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась вничью — 1:1.

Счёт был открыт гостями на 36-й минуте матча — полузащитник Паскаль Гросс навесил с углового почти к линии вратарской, где защитник Льюис Данк здорово выпрыгнул и пробил головой под левую штангу.

Видео гола Льюиса Данка

Хозяева отыгрались на 54-й минуте — полузащитник Йоханн Гудмундссон успешно сыграл на добивании и послал мяч точно в сетку ворот «чаек».

Видео гола Йоханна Гудмундссона

Подопечные Грэма Поттера в 23 матчах набрали 25 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (23) — на 16-м месте. У подопечных Шона Дайча один матч в запасе.

Англия - Премьер-лига. 23-й тур
06 февраля 2021, суббота. 18:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
1 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Данк – 36'   1:1 Гудмундссон – 53'
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