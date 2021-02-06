«Бёрнли» и «Брайтон» сыграли вничью в матче 23-го тура АПЛ

В матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» на стадионе «Тёрф Мур» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась вничью — 1:1.



Счёт был открыт гостями на 36-й минуте матча — полузащитник Паскаль Гросс навесил с углового почти к линии вратарской, где защитник Льюис Данк здорово выпрыгнул и пробил головой под левую штангу.

Видео гола Льюиса Данка

Хозяева отыгрались на 54-й минуте — полузащитник Йоханн Гудмундссон успешно сыграл на добивании и послал мяч точно в сетку ворот «чаек».

Видео гола Йоханна Гудмундссона

Подопечные Грэма Поттера в 23 матчах набрали 25 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (23) — на 16-м месте. У подопечных Шона Дайча один матч в запасе.