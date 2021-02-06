«Эльче» с Ригони добился ничьей в матче с «Вильярреалом», отыгравшись с 0:2
В матче 22-го тура испанской Примеры «Эльче» сыграл вничью с «Вильярреалом». Встреча проходила на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче и завершилась со счётом 2:2.
Первый мяч в матче забил нападающий гостей Жерар Морено, ассистировал ему Пако Алькасер. На 35-й минуте Морено оформил дубль. Во втором тайме Гвидо Каррильо отыграл один мяч. На 64-й минуте счёт сравнял Лукас Бое.
Бывший форвард «Зенита» Эмилиано Ригони провёл на поле всю встречу.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марио Мелеро. Ассистенты — Хосе Луис Мартинес Серрато и Хосе Алькоба Родригес. Резервный арбитр — Хосе Мартинес Монтальбан.
«Вильярреал» набрал 36 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице Примеры. «Эльче» (18) занимает 19-е место.
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