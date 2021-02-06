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«Эльче» с Ригони добился ничьей в матче с «Вильярреалом», отыгравшись с 0:2

«Эльче» с Ригони добился ничьей в матче с «Вильярреалом», отыгравшись с 0:2
Футбол / Испания 0

В матче 22-го тура испанской Примеры «Эльче» сыграл вничью с «Вильярреалом». Встреча проходила на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче и завершилась со счётом 2:2.

Первый мяч в матче забил нападающий гостей Жерар Морено, ассистировал ему Пако Алькасер. На 35-й минуте Морено оформил дубль. Во втором тайме Гвидо Каррильо отыграл один мяч. На 64-й минуте счёт сравнял Лукас Бое.

Бывший форвард «Зенита» Эмилиано Ригони провёл на поле всю встречу.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марио Мелеро. Ассистенты — Хосе Луис Мартинес Серрато и Хосе Алькоба Родригес. Резервный арбитр — Хосе Мартинес Монтальбан.

«Вильярреал» набрал 36 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице Примеры. «Эльче» (18) занимает 19-е место.

Испания - Примера. 22-й тур
06 февраля 2021, суббота. 20:30 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
2 : 2
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Морено – 16'   0:2 Морено – 35'   1:2 Каррильо – 49'   2:2 Бое – 64'
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