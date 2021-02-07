«Ух, какая игра, фантастические эмоции!» Анчелотти о матче «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал результат матча с «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура чемпионата Англии. Встреча 23-го тура чемпионата Англии состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась вничью — 3:3. «Эвертон» по ходу матча уступал со счётом 0:2, а также смог избежать поражения при счёте 2:3 на пятой компенсированной минуте.
«Ух ты, какая игра! Это были фантастические эмоции! Что я могу сказать? Мы заслужили, даже если в первом тайме мы действовали не слишком уверенно. Во втором тайме мы играли смелее. Мы атаковали и продвигались вперед. В конце концов, мы заслужили очко. Это было похоже на победу, но это всего лишь одно очко. Мы соревновались с одними из лучших в АПЛ. Мы не на одном уровне, но мы можем бороться и соревноваться с нашими качествами. Я горжусь своей командой», — приводит слова Анчелотти BBC.
Подопечные Уле-Гуннар Сульшера в 23 матчах набрали 45 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (37) — на 6-м месте. У подопечных Карло Анчелотти два матча в запасе.
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