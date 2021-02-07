Пирло: «Рома» отлично играет в футбол, но «Ювентусу» удалось выстоять

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвёл итоги победного матча 21-го тура итальянской Серии А с «Ромой» (2:0).

«Мы подготовились. Знали, что «Рома» отлично играет в футбол. Трудно всегда быть агрессивными, но нам удалось забить гол и выстоять. То же самое проделала в первом матче „Рома“, на этот раз мы хотели изменить сценарий.

Мы работаем над улучшением игры, и мы очень в этом продвинулись. Состав конкурентоспособный, что продемонстрировал матч на «Сан-Сиро». Вырос ли я как тренер? Поражения учат, как и другие матчи. В каждой встрече чему-то учишься, в том числе потому, что в Италии существует множество тактик и нельзя проводить все матчи одинаково", — цитирует Пирло пресс-служба клуба.