Пирло: «Рома» отлично играет в футбол, но «Ювентусу» удалось выстоять
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвёл итоги победного матча 21-го тура итальянской Серии А с «Ромой» (2:0).
«Мы подготовились. Знали, что «Рома» отлично играет в футбол. Трудно всегда быть агрессивными, но нам удалось забить гол и выстоять. То же самое проделала в первом матче „Рома“, на этот раз мы хотели изменить сценарий.
Мы работаем над улучшением игры, и мы очень в этом продвинулись. Состав конкурентоспособный, что продемонстрировал матч на «Сан-Сиро». Вырос ли я как тренер? Поражения учат, как и другие матчи. В каждой встрече чему-то учишься, в том числе потому, что в Италии существует множество тактик и нельзя проводить все матчи одинаково", — цитирует Пирло пресс-служба клуба.
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