Фонсека: «Рома» не допускала ошибки, просто Роналду может забить голы из ниоткуда

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека подвёл итоги матча 21-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом», объяснив поражение своей команды мастерством нападающего туринцев Криштиану Роналду.

«Вот почему Роналду лучший в мире, потому что он может забивать такие голы из ниоткуда. Команда не допускала ошибок, всё дело в Роналду.



Я хочу по достоинству оценить работу команды. Мы проявили смелость, чтобы приехать сюда и сыграть в свой футбол, заставив «Ювентус» коллективно защищаться перед своей штрафной. Команда очень хорошо выступила, просто мы сделали неправильный выбор в последней трети. Я не ожидал, что «Ювентус» будет сидеть так глубоко, и не думаю, что они тоже так хотели играть", — цитирует Фонсеку Football Italia.