Фонсека: «Рома» не допускала ошибки, просто Роналду может забить голы из ниоткуда
Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека подвёл итоги матча 21-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом», объяснив поражение своей команды мастерством нападающего туринцев Криштиану Роналду.
«Вот почему Роналду лучший в мире, потому что он может забивать такие голы из ниоткуда. Команда не допускала ошибок, всё дело в Роналду.
Я хочу по достоинству оценить работу команды. Мы проявили смелость, чтобы приехать сюда и сыграть в свой футбол, заставив «Ювентус» коллективно защищаться перед своей штрафной. Команда очень хорошо выступила, просто мы сделали неправильный выбор в последней трети. Я не ожидал, что «Ювентус» будет сидеть так глубоко, и не думаю, что они тоже так хотели играть", — цитирует Фонсеку Football Italia.
«Хорошая работа, парни». Роналду прокомментировал победу над «Ромой»
Рекомендуем вам
- 7 февраля 2021
-
10:27
-
10:23
-
10:06
-
10:02
-
09:56
-
09:52
-
09:43
-
09:43
-
09:30
-
09:28
-
09:15
-
09:13
-
07:47
-
06:16
-
04:33
-
04:11
-
02:57
-
02:37
-
01:59
-
01:00
-
00:57
-
00:56
-
00:36
-
00:10
-
00:03
- 6 февраля 2021
-
23:44
-
23:36
-
23:31
-
23:30
-
23:10
-
23:08
-
23:04
-
23:04
-
22:51
-
22:47
Партнерский контент
Рекомендуем вам