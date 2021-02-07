«Ливерпуль» впервые с 1963 года проиграл три домашних матча подряд в чемпионате Англии

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» завершился центральный матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». «Горожане» разгромили хозяев со счётом 4:1.



Мерсисайдцы впервые с 1963 года проиграли три домашних матча подряд в высшем дивизионе английского футбола. В 18-м туре подопечные Юргена Клоппа уступили «Бёрнли» (0:1) и прервали свою 68-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах АПЛ. А в 22-м туре «Ливерпуль» на «Энфилде» проиграл «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1).



Подопечные Хосепа Гвардиолы в 22 матчах набрали 50 очков и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (40) — на 4-м месте. У «горожан» один матч в запасе.