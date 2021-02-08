Овермарс уйдёт с должности спортивного директора «Аякса», им интересуется «Барселона»

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс покинет клуб по окончании сезона. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на De Telegraaf. 47-летний Овермарс проработал в структуре клуба из Амстердама около 8 лет.

По информации источника, бывший футболист сборной Нидерландов может получить должность в «Барселоне». Овермарс может занять пост спортивного директора каталонского клуба. Также Овермарсом интересуется лондонский «Арсенал», за который футболист играл с 1997 по 2000 год.

За свою карьеру Овермарс поиграл за «Гоу Эхед Иглс», «Виллем II», «Аякс», «Арсенал» и «Барселону». В составе «Аякса» он трижды становился чемпионом Нидерландов (1994, 1995, 1996), обладателем Кубка Нидерландов (1993) и Суперкубка (1993, 1994), победителем Лиги чемпионов (1995), обладателем Суперкубка УЕФА (1995) и Межконтинентального кубка (1995). В составе «Арсенала» Овермарс становился чемпионом Англии (1998), обладателем Кубка и Суперкубка Англии (1998).