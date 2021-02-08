«Ростов» выпустил видео с обращением к болельщикам перед кубковым матчем с «Ахматом»

«Ростов» выпустил видео с обращением к болельщикам перед матчем 1/8 финала Кубка России с «Ахматом», который состоится 21 февраля.
В ролике приняли участие главный тренер Валерий Карпин, а также футболисты команды Хорен Байрамян, Владимир Обухов, Кэнто Хасимото и другие.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Ростова». Права на ролик принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
«Ростов» дважды встречался с «Ахматом» в Российской Премьер-Лиге нынешнего сезона. Оба раза подопечные Карпина одержали победу (3:0 дома и 1:0 на выезде).
По итогам 19 туров РПЛ «Ростов» набрал 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). В тройку лидеров турнира входят ЦСКА (37) и «Спартак» (35).
- 8 февраля 2021
-
13:28
-
13:22
-
13:01
-
12:49
-
12:45
-
12:44
-
12:27
-
12:26
-
12:12
-
11:57
-
11:39
-
11:13
-
11:02
-
10:59
-
10:49
-
10:38
-
10:31
-
10:18
-
10:07
-
10:00
-
09:53
-
09:51
-
09:39
-
09:31
-
09:26
-
08:30
-
07:40
-
07:30
-
06:37
-
05:55
-
05:40
-
04:54
-
04:41
-
03:59
-
03:39