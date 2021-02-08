«Ростов» выпустил видео с обращением к болельщикам перед кубковым матчем с «Ахматом»

«Ростов» выпустил видео с обращением к болельщикам перед матчем 1/8 финала Кубка России с «Ахматом», который состоится 21 февраля.

В ролике приняли участие главный тренер Валерий Карпин, а также футболисты команды Хорен Байрамян, Владимир Обухов, Кэнто Хасимото и другие.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Ростова». Права на ролик принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Ростов» дважды встречался с «Ахматом» в Российской Премьер-Лиге нынешнего сезона. Оба раза подопечные Карпина одержали победу (3:0 дома и 1:0 на выезде).

По итогам 19 туров РПЛ «Ростов» набрал 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). В тройку лидеров турнира входят ЦСКА (37) и «Спартак» (35).