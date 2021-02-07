Игорь Гамула: хотел поработать главным тренером, но меня обманули

Игорь Гамула рассказал, как потерял должность селекционера в «Ростове». Специалисту предложили возглавить клуб «Машук-КМВ» из ПФЛ, но новый инвестор клуба оказался мошенником.
«Осенью меня пригласили возглавить «Машук» из ПФЛ на очень хороших условиях в плане работы. Там появился некий инвестор Вадим Богомазов, который обещал собрать хороший коллектив, вложить деньги. А мне давно хотелось поработать самостоятельно, главным тренером, а не селекционером. Я очень люблю эту работу, поэтому был рад этой возможности, начал учиться, много всего читал, смотрел. После предложения я неделю сидел за бумагами, чертил, рисовал, готовил сборы, циклы и всё остальное. Приготовился на все сто процентов, в общем.
Ну а потом этот Вадим начал пудрить мозги Андрею Канчельскису и мне. Говорил, что всё железно, приносите все свои документы. Мне сказал срочно рассчитаться с «Ростовом», потому что нужна лицензия, трудовая книжка. Я забрал документы из «Ростова», поехал в Пятигорск, отдал документы, ждал этого инвестора, он появился. Подозрительный был, всё время нёс какую-то ерунду непонятную.
Это меня уже вообще начало напрягать. Я позвонил Петровичу Сахтариди, президенту «Машук-КМВ», попросил не выпускать его оттуда, а то будем виноваты, что клуб кому-то отдали, а никто за него не рассчитался. Ну и Петрович его выловил, когда тот пьяный ходил, собирался валить, отобрал у него документы все. В общем, оказался он конченным типом. Я после всего этого в таком шоке нахожусь, что даже не представляете. С мамой плохо, ей 95 лет: не сегодня, завтра… Работы нет, ничего нет. Такая ситуация, что хоть бери да вешайся», — приводит слова Игоря Гамулы Sport24.
- 7 февраля 2021
-
19:43
-
19:43
-
19:29
-
19:22
-
19:22
-
19:18
-
19:13
-
19:11
-
19:03
-
18:51
-
18:51
-
18:50
-
18:47
-
18:38
-
18:35
-
18:30
-
18:22
-
18:21
-
18:18
-
18:12
-
18:11
-
18:00
-
17:57
-
17:56
-
17:54
-
17:45
-
17:39
-
17:25
-
17:16
-
17:11
-
17:11
-
16:57
-
16:54
-
16:52
-
16:49ЦСКА согласовал условия перехода Рондона Эксклюзив