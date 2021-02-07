Игорь Гамула: хотел поработать главным тренером, но меня обманули

Игорь Гамула рассказал, как потерял должность селекционера в «Ростове». Специалисту предложили возглавить клуб «Машук-КМВ» из ПФЛ, но новый инвестор клуба оказался мошенником.

«Осенью меня пригласили возглавить «Машук» из ПФЛ на очень хороших условиях в плане работы. Там появился некий инвестор Вадим Богомазов, который обещал собрать хороший коллектив, вложить деньги. А мне давно хотелось поработать самостоятельно, главным тренером, а не селекционером. Я очень люблю эту работу, поэтому был рад этой возможности, начал учиться, много всего читал, смотрел. После предложения я неделю сидел за бумагами, чертил, рисовал, готовил сборы, циклы и всё остальное. Приготовился на все сто процентов, в общем.

Ну а потом этот Вадим начал пудрить мозги Андрею Канчельскису и мне. Говорил, что всё железно, приносите все свои документы. Мне сказал срочно рассчитаться с «Ростовом», потому что нужна лицензия, трудовая книжка. Я забрал документы из «Ростова», поехал в Пятигорск, отдал документы, ждал этого инвестора, он появился. Подозрительный был, всё время нёс какую-то ерунду непонятную.

Это меня уже вообще начало напрягать. Я позвонил Петровичу Сахтариди, президенту «Машук-КМВ», попросил не выпускать его оттуда, а то будем виноваты, что клуб кому-то отдали, а никто за него не рассчитался. Ну и Петрович его выловил, когда тот пьяный ходил, собирался валить, отобрал у него документы все. В общем, оказался он конченным типом. Я после всего этого в таком шоке нахожусь, что даже не представляете. С мамой плохо, ей 95 лет: не сегодня, завтра… Работы нет, ничего нет. Такая ситуация, что хоть бери да вешайся», — приводит слова Игоря Гамулы Sport24.