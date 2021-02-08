Защитник «Млада-Болеслав» Татаев заявил о желании вернуться в чемпионат России

Защитник «Млада-Болеслав» Алексей Татаев рассказал, как может сложиться его ближайшее будущее.



«Есть два разных направления. С одной стороны, как и у всех детишек, с детства есть мечта играть в Европе, в Лиге чемпионов, выигрывать трофеи. А с другой, есть реальность — из-за карантина границы закрыты, и хочется просто быть поближе к семье. Сейчас с удовольствием вернулся бы в Россию. В данный момент для меня предложение из российской команды, которая регулярно выступает в еврокубках, было бы хорошим вариантом. А через три-четыре года можно было бы спокойно возвращаться к идее уехать в Европу.



При этом не хотелось бы создать ложное впечатление, что я прямо хочу отсюда убежать. Нет, до лета вполне можно было бы остаться. Варианты всегда есть, предложения из Европы бывают. Надо только с клубом договориться, но и это не проблема. Просто надо подождать», — цитирует Татаева «Советский спорт».



Татаев является воспитанником «Краснодара», а за «Млада-Болеслав» выступает с 2019 года. В нынешнем сезоне 22-летний защитник провёл 14 матчей в чемпионате Чехии, забил 2 гола и 1 автогол, а также получил 2 жёлтые карточки.