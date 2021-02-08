Матч Лиги Европы «Мольде» — «Хоффенхайм» перенесён в Испанию

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Мольде» — «Хоффенхайм» состоится в Испании, сообщает официальный сайт УЕФА.
Встреча, запланированная на 18 февраля, перенесена из Норвегии в Испанию. Матч пройдёт на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Перенос матча связан с правилами въезда на территорию Норвегии, введёнными из-за пандемии коронавируса. Ответная встреча 1/16 финала пройдёт в Зинсхайме 25 февраля.
Ранее УЕФА объявил, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште 16 февраля. Напомним, немецкое правительство запретило въезд всем прибывшим из районов, затронутых мутациями COVID-19, по крайней мере до 17 февраля, за исключением граждан Германии или людей, имеющих вид на жительство в ФРГ. Запрет вступил в силу 30 января.
- 8 февраля 2021
-
21:36
-
21:35
-
21:26
-
21:06
-
21:01
-
20:57
-
20:39
-
20:34
-
20:24
-
20:24
-
20:20
-
20:09
-
20:00
-
19:57
-
19:55
-
19:49
-
19:43
-
19:42
-
19:29
-
19:15
-
19:13
-
19:06
-
19:00
-
19:00
-
18:47
-
18:43
-
18:33
-
18:21
-
18:21
-
18:09
-
18:00
-
18:00
-
17:55
-
17:50
-
17:42