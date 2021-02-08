Семенович — Быстрову: вам тоже стоило бы что-то отрезать, чтобы вы быстрее бегали по полю

Певица, актриса и экс-фигуристка Анна Семенович возмутилась словами экс-полузащитника сборной России по футболу Владимира Быстрова, который в прямолинейной форме, не подбирая красивых формулировок, посоветовал ей отрезать бюст, чтобы было легче передвигаться по льду. Семенович записала ответное видео, которое опубликовала в своём «инстаграме».

«Дорогой Владимир Быстров, мне казалось, что вы взрослый мужчина, у которого есть дочь, занимающаяся фигурным катанием. Высказываться в таком ключе, что если бы я хотела стать чемпионкой, то отрезала бы себе «сиськи», как вы выразились. Мне кажется, это поведение аморального мужчины.



Во-первых, у меня не «сиськи», а грудь. Во-вторых, я не понимаю, как такие крупные спортивные издания, как «Спорт-Экспресс», об этом пишут. Почему моя грудь до сих пор вам всем не даёт покоя. Я этого не понимаю. Я была легендарной спортсменкой. Я мастер спорта международного класса. А вам, дорогой Владимир, может быть, тоже стоило что-то отрезать, чтобы вы быстрее бегали по полю и забивали больше голов. Подумайте над этим», — сказала Семенович.