Быстров: я ещё не завершил карьеру, поэтому могу бесплатно за «Тамбов» поиграть

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров выразил готовность сыграть за «Тамбов» бесплатно.
«Я ещё не завершил карьеру, поэтому могу бесплатно за «Тамбов» поиграть. Готов с ним доиграть чемпионат, приехать и чем-то помочь. В любом случае это ненормальная ситуация. Вы позвоните губернатору Тамбовской области. Ему, наверное, «Тамбов» и не нужен.
Чем больше команд, тем больше шансов у ребят заиграть в футбол. Если соотносить с населением России, то футболом занимается не так уж и много людей. А высокий уровень у нас — это только РПЛ. ПФЛ и ФНЛ я вообще не воспринимаю. Это уже болото. Для такой страны одна лига из 16 команд — маловато», — цитирует Быстрова «Спорт-экспресс».
Напомним, Российский футбольный союз запретил «Тамбову» регистрировать новичков. Клуб также обязали выплатить долги четырём футболистам. Запрет на трансферы может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению тамбовчан в случае исполнения обязательств перед игроками.
- 4 февраля 2021
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