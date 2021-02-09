Ещё три медработника попали в дело о смерти Диего Марадоны

Продолжается расследование обстоятельств смерти легендарного игрока сборной Аргентины Диего Марадоны. Судебная служба Аргентины увеличила количество подследственных, добавив к делу ещё трёх человек, сообщает Marca со ссылкой на источники.

В дело внесены психолог Карлос Диас, лечивший Диего за несколько месяцев до его смерти, и два медработника — Дахиана Хизела Мадрид и Рикардо Альмирон. Они обвиняются в халатности. Аналогичное обвинение ранее получил психиатр Агустина Косачов.

Сообщалось, что доктор Леопольдо Луке, который был лечащим врачом Марадоны, обвиняется в подделке подписей легендарного аргентинца на некоторых важных документах.

Напомним, Диего Марадона ушёл из жизни 25 ноября 2020 года. Официальная причина смерти — остановка сердца.