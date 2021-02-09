Анхель Ди Мария пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино подтвердил, что нападающий парижан Анхель Ди Мария пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной».



«Да, у Ди Марии повреждение двуглавой мышцы бедра правой ноги. Через неделю он получит указания от клуба. Это означает, что Анхель не сможет сыграть в первом матче с „Барселоной“. Таково положение дел», — приводит слова Почеттино Mundo Deportivo.



Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» — «ПСЖ» состоится 16 февраля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало встречи — в 23:00 мск. Ответная встреча пройдёт 10 марта в Париже.

В нынешнем сезоне Ди Мария принял участие в 19 матчах чемпионата Франции, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.