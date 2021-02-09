Анхель Ди Мария пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ»
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино подтвердил, что нападающий парижан Анхель Ди Мария пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной».
«Да, у Ди Марии повреждение двуглавой мышцы бедра правой ноги. Через неделю он получит указания от клуба. Это означает, что Анхель не сможет сыграть в первом матче с „Барселоной“. Таково положение дел», — приводит слова Почеттино Mundo Deportivo.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» — «ПСЖ» состоится 16 февраля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало встречи — в 23:00 мск. Ответная встреча пройдёт 10 марта в Париже.
В нынешнем сезоне Ди Мария принял участие в 19 матчах чемпионата Франции, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.
Рекомендуем вам
- 9 февраля 2021
-
18:33
-
18:28
-
18:24
-
18:04
-
18:03
-
17:47
-
17:36
-
17:26
-
17:18
-
17:12
-
16:46
-
16:39
-
16:30
-
16:22
-
16:17
-
16:12
-
16:04
-
15:51
-
15:41
-
15:34
-
15:19
-
15:17
-
15:00
-
14:54
-
14:40
-
14:39
-
13:54
-
13:52
-
13:25
-
13:19
-
13:11
-
13:01
-
12:45
-
12:43
-
12:36
Партнерский контент
Рекомендуем вам