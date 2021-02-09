«Реал» — «Хетафе»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 9 февраля, состоится перенесённый матч 1-го тура чемпионата Испании сезона-2020/2021 «Реал» — «Хетафе». Встреча пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реал» — «Хетафе».



Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом. Ассистенты — Иван Эрнандес Рамос и Маркос Сердан.



Мадридский «Реал» набрал в 21 встрече 43 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. «Хетафе» (24) — на 13-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (51), в тройку лидеров турнира входит также «Барселона» (43). Действующим чемпионом страны является «Реал».