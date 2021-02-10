Бояринцев: читаю футбольную литературу. Интересен подход Клоппа и Гвардиолы
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев рассказал об увлечении чтением книг известных тренеров.
«Сейчас у меня вынужденный отдых, жду предложений, но без дела не сижу – стараюсь повышать свой тренерский уровень: читаю футбольную литературу. Интересен подход Юргена Клоппа, Гвардиолы. И это не просто биографии об их карьерах, там подробные описания тренировочного процесса, построения отношений с футболистами», — сказал Бояринцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
Напомним, октябре 2020 года Бояринцев покинул пост старшего тренера «КАМАЗа». Вместе с ним клуб из Набережных Челнов покинул наставник Михаил Белов. До этого Бояринцев работал в ивановском «Тестильщике».
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