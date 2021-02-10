«Манчестер Сити» намерен продлить контракт со Стоунсом. В этом заинтересован Гвардиола
Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс, вероятнее всего, останется в команде по окончании сезона.
Как сообщает The Times, в клубе довольны выступлением 26-летнего футболиста и намерены продлить с ним контракт летом. Отмечается, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола хочет сохранить Джона в коллективе и заинтересован в том, чтобы тот продлил соглашение.
Стоунс перешёл в «Манчестер Сити» из «Эвертона» в 2016 году. Сумма трансфера составила € 55,6 млн. Действующий контракт англичанина рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне Джон принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 2 гола, оформив дубль во встрече с «Кристал Пэлас».
Видео гола Стоунса в ворота «Кристал Пэлас»:
Самая мощная пара защитников в АПЛ. Просто монстры!
С такой обороной можно и нужно бороться за титул. И, может быть, даже не за один.
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