Сорокин: из всех стран — хозяек Евро-2020 наиболее благоприятная ситуация в России

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин высказался о ситуации с проведением части турнира, которая запланирована в России.



«Само качество игры не претерпело сильных изменений, но осознание того, что стадионы в лучшем случае не заполнены и наполовину, давит. Представляю, как это влияет на футболистов. Мы уже слышали жалобы, что на пустых аренах играется не так хорошо. В этом плане в России ещё созданы благоприятные условия.



Нам этот год дал возможность переосмыслить некоторые моменты. Большая часть размышлений касалась того, как провести турнир в наиболее полноценном виде в сложившихся условиях. При этом в России из всех стран — хозяек соревнований сложилась наиболее благоприятная ситуация. Наши коллеги на сегодняшний день не могут похвастать постепенной нормализацией и снятием ограничений. Мы проводим совещания, и во многих городах есть проблемы: где-то введён полный локдаун, где-то — частичный. Где-то вообще не работают никакие заведения. Если бы Евро-2020 проходил прямо сейчас, там возникли бы сложности с приёмом болельщиков. Поэтому страны попросили перенести принятие решения о предельной численности на апрель, поскольку в марте для многих разговор с властями получился бы затруднительным», — цитирует Сорокина RT.

В оргкомитете ожидают, что на матчи Евро-2020 допустят 50 или более процентов зрителей