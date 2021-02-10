Актёры Рейнольдс и Макэлхенни купили клуб пятого дивизиона Англии

Пресс-служба валлийского «Рексема», выступающего в пятом по значимости дивизионе футбольных лиг Англии, сообщила, что голливудские актёры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни стали владельцами клуба.

«Компания RR McReynolds Company LLC получила 100% контроль над Wrexham AFC Limited и Wrexham Supporters Trust. Новые владельцы, Роб МакЭлхенни и Райан Рейнольдс, вложили в клуб 2 млн (около € 2,28) в соответствии с условиями сделки. Средства будут немедленно направлены на новые инициативы», — говорится в сообщении.

В ноябре Рейнольдс и Макэлхенни с помощью необычного видео подтвердили, что в скором времени они станут владельцами футбольного клуба «Рексем».



Футбольный клуб «Рексем» основан в 1864 году и является одним из старейших клубов в мире и старейшим — в Уэльсе. Валлийская команда является 23-кратным обладателем Кубка Уэльса, а также обладателем Трофея футбольной лиги-2004/2005 — ежегодного соревнования, участниками которого являются 48 клубов из Лиги 1 и Лиги 2.