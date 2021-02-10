Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» уже чемпион

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола иронично высказался по поводу шансов «горожан» на чемпионский титул в АПЛ в нынешнем сезоне.
«Два или три месяца назад у нас не было ничего: не было шансов стать чемпионами, попасть в Лигу чемпионов, но теперь мы готовы. Мы готовы настолько, что, возможно, нам не стоит больше играть в английской Премьер-лиге, потому что мы уже чемпионы. Не понимаю, почему мы должны играть с „Тоттенхэмом“, а потом с „Эвертоном“? Не понимаю этого, потому что мы уже чемпионы.
Я понимаю, почему люди так говорят об этом, но нет ничего вечного и идеального. То, что мы выиграли в прошлом, не значит, что мы должны победить в будущем. Нужно сосредоточиться на следующем матче. На протяжении всей моей карьеры со всеми командами я думал и говорил именно так. Сейчас не исключение», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.
«Манчестер Сити» в 22 встречах набрал 50 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
- 10 февраля 2021
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