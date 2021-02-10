«Монако» с Головиным обыграл «Гренобль» и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

В матче 1/32 финала Кубка Франции «Монако» переиграл «Гренобль». Встреча проходила на стадионе «Стад де Альп» в Гренобле и завершилась со счётом 1:0.

На 36-й минуте единственный гол в матче забил нападающий «Монако» Стеван Йоветич. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле на 75-й минуте, заменив 18-летнего хавбека Энцо Мийо.

«Монако» вышел в 1/16 финала Кубка Франции. Следующий соперник монегасков определится в ходе жеребьёвки.

В 1/16 финала также пробились «Тулуза», «Ланс», «Марсель» и «Монпелье». «Бордо», «Нант», «Осер» и «Страсбур» вылетели из турнира.

Результаты других матчей 1/32 финала Кубка Франции:

«Бордо» — «Тулуза» — 0:2

«Нант» — «Ланс» — 2:4

«Осер» — «Марсель» — 0:2

«Страсбур» — «Монпелье» — 0:2.