Сайманов: «Рубин» каждые полгода имеет возможность вернуть Саито в японский клуб

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о работе клуба над трансферами и поделился мнением о полузащитнике казанцев Мицуки Саито.



«Трансфер Ин Бёма получился удачным не потому, что мы сосредоточились на азиатском направлении. Мы смотрим все рынки, в том числе латиноамериканский, где много интересных игроков. Селекционный отдел «Рубина» возглавляет Сесар Навас: испанский язык – его тема. Просто сейчас нас немножечко выбила из колеи пандемия, а так он собирался разъезжать по Латинской Америке. Там тоже большую работу ведём. А тут просто так сложилось: мы взяли Ин Бёма, ростовские коллеги тоже подписали хорошего японца. Мы пригласили Саито. Нам отдали его на полтора сезона в бесплатную аренду, и при этом каждые полгода мы имеем возможность либо вернуть игрока обратно, либо выкупить права на него. Считаю, очень удачные условия.

Нам Саито очень нравится своими качествами: сразу начал подтверждать всё, что мы в нём увидели. Жаль, получил травму на тренировке, но от этого никто не застрахован. Не какая-то мышечная травма, а игровой момент: Самошников подкатился, Саито встал ему на ногу и подвернул лодыжку. МРТ уже сделали, а сейчас отправляем его в Финляндию к специалисту по голеностопам. Подождём вердикта и решим, что дальше делать. А так, чтобы кого-то покупать ради пиара – такого нет, конечно. Хотя парни очень профессиональные, обязательные – мне очень импонирует их отношение к работе. Очень классные ребятки", — сказал Сайманов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Рубин» объявил о переходе полузащитника Мицуки Саито в декабре 2020 года. Ранее хавбек выступал за японский клуб «Сенан Бельмаре». Казанцы арендовали игрока на полтора года, прописав в соглашении пункт о выкупе прав.