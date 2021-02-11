Сайманов: «Рубин» каждые полгода имеет возможность вернуть Саито в японский клуб

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о работе клуба над трансферами и поделился мнением о полузащитнике казанцев Мицуки Саито.
«Трансфер Ин Бёма получился удачным не потому, что мы сосредоточились на азиатском направлении. Мы смотрим все рынки, в том числе латиноамериканский, где много интересных игроков. Селекционный отдел «Рубина» возглавляет Сесар Навас: испанский язык – его тема. Просто сейчас нас немножечко выбила из колеи пандемия, а так он собирался разъезжать по Латинской Америке. Там тоже большую работу ведём. А тут просто так сложилось: мы взяли Ин Бёма, ростовские коллеги тоже подписали хорошего японца. Мы пригласили Саито. Нам отдали его на полтора сезона в бесплатную аренду, и при этом каждые полгода мы имеем возможность либо вернуть игрока обратно, либо выкупить права на него. Считаю, очень удачные условия.
Нам Саито очень нравится своими качествами: сразу начал подтверждать всё, что мы в нём увидели. Жаль, получил травму на тренировке, но от этого никто не застрахован. Не какая-то мышечная травма, а игровой момент: Самошников подкатился, Саито встал ему на ногу и подвернул лодыжку. МРТ уже сделали, а сейчас отправляем его в Финляндию к специалисту по голеностопам. Подождём вердикта и решим, что дальше делать. А так, чтобы кого-то покупать ради пиара – такого нет, конечно. Хотя парни очень профессиональные, обязательные – мне очень импонирует их отношение к работе. Очень классные ребятки", — сказал Сайманов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
«Рубин» объявил о переходе полузащитника Мицуки Саито в декабре 2020 года. Ранее хавбек выступал за японский клуб «Сенан Бельмаре». Казанцы арендовали игрока на полтора года, прописав в соглашении пункт о выкупе прав.
- 11 февраля 2021
-
08:31
-
08:05
-
07:30
-
07:14
-
05:49
-
05:27
-
04:56
-
04:17
-
03:17
-
02:55
-
02:34
-
02:11
-
01:51
-
01:35
-
01:20
-
00:50
-
00:38
-
00:22
-
00:10
- 10 февраля 2021
-
23:39
-
23:30
-
23:22
-
23:07
-
23:05
-
22:59
-
22:48
-
22:46
-
22:21
-
22:21
-
22:05
-
22:02
-
22:01
-
21:53
-
21:45
-
21:35