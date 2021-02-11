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«Лестер Сити» вырвал победу у «Брайтона» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

«Лестер Сити» вырвал победу у «Брайтона» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
Футбол / Англия 0

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Лестер Сити» переиграл «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча проходила на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в добавленное время забил нападающий «Лестер Сити» Келечи Ихеаначо, ему ассистировал полузащитник Юри Тилеманс.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майком Дином. Ассистенты — Даррен Кэнн и Тим Вуд. Резервный арбитр — Саймон Хупер.

«Лестер Сити» вышел в 1/4 финала Кубка Англии. Соперник команды Брендана Роджерса на следующей стадии турнира определится в ходе жеребьёвки. Сегодня в четвертьфинал отобрался и «Манчестер Сити», обыгравший «Суонси» (3:1).

В 1/4 финала Кубка Англии также вышел «Шеффилд Юнайтед», который обыграл «Бристоль Сити» со счётом 1:0.

Кубок Англии. 1/8 финала
10 февраля 2021, среда. 22:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
1 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Ихеаначо – 90+4'
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