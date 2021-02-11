«Лестер Сити» вырвал победу у «Брайтона» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Лестер Сити» переиграл «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча проходила на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол в добавленное время забил нападающий «Лестер Сити» Келечи Ихеаначо, ему ассистировал полузащитник Юри Тилеманс.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майком Дином. Ассистенты — Даррен Кэнн и Тим Вуд. Резервный арбитр — Саймон Хупер.
«Лестер Сити» вышел в 1/4 финала Кубка Англии. Соперник команды Брендана Роджерса на следующей стадии турнира определится в ходе жеребьёвки. Сегодня в четвертьфинал отобрался и «Манчестер Сити», обыгравший «Суонси» (3:1).
В 1/4 финала Кубка Англии также вышел «Шеффилд Юнайтед», который обыграл «Бристоль Сити» со счётом 1:0.
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