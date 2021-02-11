«Эвертон» и «Тоттенхэм» выдали самый результативный матч в Кубке Англии за 60 лет

Завершился матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором «Эвертон» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

Как сообщается в «твиттере» OptaJoe, это был самый результативный матч турнира с 1961 года между двумя командами высшего дивизиона Англии. В 1961 году Шеффилд Уэнсдей» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:2.

Напомним, основное время матча «Эвертон» — «Тоттенхэм» завершилось со счетом 4:4. В составе «Эвертона» дубль оформил Ришарлисон, по разу отличились Доминик Калверт-Льюин и Гилфи Тор Сигурдссон. В составе лондонского клуба дубль оформил Давинсон Санчес, по голу в свой актив записали Эрик Ламела и Гарри Кейн. Победный гол за «Эвертон» на 97-й минуте забил Бернард.

Действующим победителем Кубка Англии является «Арсенал», который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл «Челси».