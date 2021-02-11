«Это была игра в кошки-мышки». Жозе Моуринью — о поражении от «Эвертона» со счётом 4:5

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал вылет команды из Кубка Англии по итогам матча 1/8 финала с «Эвертоном» (4:5 ДВ).



«Мне понравилось и не понравилось одновременно. Мы здорово играли с мячом, создавали моменты, двигались, забивали. Игроки показали характер, боролись против невероятных ошибок. Но атакующий футбол приносит победу, только когда ты ошибаешься меньше, чем создаёшь. Мы забили четыре мяча, и этого оказалось недостаточно. Забив столько, ты обязан побеждать.



Это болезненное поражение. Команда играла смело, была лучше соперника при счёте 1:0, а потом были эти пять минут: ошибка, ошибка, ошибка — гол, гол, гол. Мы отыгрались, но продолжили ошибаться. Это была игра в кошки-мышки. Мышка — это наши ошибки, а кошка — это мы, пытающиеся их компенсировать», — цитирует Моуринью BBC.

«Эвертон» и «Тоттенхэм» выдали самый результативный матч в Кубке Англии за 60 лет