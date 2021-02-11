Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Это была игра в кошки-мышки». Жозе Моуринью — о поражении от «Эвертона» со счётом 4:5

«Это была игра в кошки-мышки». Жозе Моуринью — о поражении от «Эвертона» со счётом 4:5
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал вылет команды из Кубка Англии по итогам матча 1/8 финала с «Эвертоном» (4:5 ДВ).

«Мне понравилось и не понравилось одновременно. Мы здорово играли с мячом, создавали моменты, двигались, забивали. Игроки показали характер, боролись против невероятных ошибок. Но атакующий футбол приносит победу, только когда ты ошибаешься меньше, чем создаёшь. Мы забили четыре мяча, и этого оказалось недостаточно. Забив столько, ты обязан побеждать.

Это болезненное поражение. Команда играла смело, была лучше соперника при счёте 1:0, а потом были эти пять минут: ошибка, ошибка, ошибка — гол, гол, гол. Мы отыгрались, но продолжили ошибаться. Это была игра в кошки-мышки. Мышка — это наши ошибки, а кошка — это мы, пытающиеся их компенсировать», — цитирует Моуринью BBC.

«Эвертон» и «Тоттенхэм» выдали самый результативный матч в Кубке Англии за 60 лет
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021