«Это была игра в кошки-мышки». Жозе Моуринью — о поражении от «Эвертона» со счётом 4:5

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал вылет команды из Кубка Англии по итогам матча 1/8 финала с «Эвертоном» (4:5 ДВ).
«Мне понравилось и не понравилось одновременно. Мы здорово играли с мячом, создавали моменты, двигались, забивали. Игроки показали характер, боролись против невероятных ошибок. Но атакующий футбол приносит победу, только когда ты ошибаешься меньше, чем создаёшь. Мы забили четыре мяча, и этого оказалось недостаточно. Забив столько, ты обязан побеждать.
Это болезненное поражение. Команда играла смело, была лучше соперника при счёте 1:0, а потом были эти пять минут: ошибка, ошибка, ошибка — гол, гол, гол. Мы отыгрались, но продолжили ошибаться. Это была игра в кошки-мышки. Мышка — это наши ошибки, а кошка — это мы, пытающиеся их компенсировать», — цитирует Моуринью BBC.
- 11 февраля 2021
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