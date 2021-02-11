«Любимая, жди, я выезжаю!» Глушаков выложил фотографию с трактором

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков выложил в свой «инстаграм» новую фотографию, на которой он едет на тракторе. Игрок обратился к своей возлюбленной – полузащитнику женской сборной России по футболу и ЦСКА Ксении Коваленко.
«Сборы подходят к концу, осталось чуть-чуть. Любимая – жди, я выезжаю! P.S. Как думаете, что в наушниках играет?» — подписал фотографию Глушаков.
Глушаков перешёл в «Химки» из «Ахмата» на правах свободного агента в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с подмосковным клубом действует до лета этого года.
В ходе своей карьеры Денис также защищал цвета московских «Локомотива» и «Спартака». С красно-белыми он стал чемпионом России в сезоне-2016/2017. Ранее сообщалось, что Глушаков зарабатывает в «Химках» примерно в 27 раз меньше, чем получал в «Спартаке».
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