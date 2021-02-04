«Чемпионы-2017!» Глушаков показал фотографию со встречи бывших игроков «Спартака»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в своём «инстаграме» поделился новой фотографией со сборов. На ней запечатлена встреча игрока с полузащитником «Рубина» Александром Зуевым, хавбеком «Крыльев Советов» Дмитрием Комбаровым и тренером казанского клуба по физической подготовке Хавьером Сальсесом. В составе «Спартака» они стали чемпионами России в сезоне-2016/2017
«Чемпионы-2017! Приятная встреча – поговорили, пошутили и вспомнили большой секрет того успеха. Актуально и работает до сих пор», — написал Глушаков.
Глушаков перешёл в «Химки» из «Ахмата» на правах свободного агента в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с подмосковным клубом действует до лета этого года.
В ходе своей карьеры Денис также защищал цвета московских «Локомотива» и «Спартака». С красно-белыми он стал чемпионом России в сезоне-2016/2017. Ранее сообщалось, что Глушаков зарабатывает в «Химках» примерно в 27 раз меньше, чем получал в «Спартаке».
- 4 февраля 2021
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