Георгий Джикия: Массимо Каррера — топ-тренер

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, почему ушёл бывший главный тренер красно-белых Массимо Каррера.



«Каррера ушёл, потому что мы немного посыпались. Понятное дело, столько поражений. Наверное, решили смириться с этим и поменять его. Наверное, уже не видели, что он сможет зажечь нас. Но я думаю, что он мог ещё остаться, можно было немного перетерпеть этот сложный момент. Каррера — топ-тренер или нет? Да», — сказал Джикия в интервью для ютуб-канала «КраСава».



Массимо тренировал московский «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 итальянца признали лучшим тренером чемпионата России.

Массимо Каррера: никогда не забывал Россию и московский «Спартак»