Массимо Каррера: никогда не забывал Россию и московский «Спартак»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера признался, что не забывает красно-белых и Россию.



«Никогда не забывал Россию и московский «Спартак». Потому что это был мой первый опыт работы тренером. Я пошёл туда после пяти лет работы ассистентом Антонио Конте: сначала я также занимал эту должность в «Спартаке», потом стал главным тренером. Всё прошло хорошо: в первый год мы выиграли чемпионат впервые за 16 лет, в следующем сезоне выиграли Суперкубок России и заняли третье место. Дальше всё пошло по-другому: мы были третьими, отставали на два очка от второго места, но клуб принял свой выбор. В футболе так бывает», — цитирует Карреру ilposticipo.it.



Массимо тренировал московский «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 итальянца признали лучшим тренером чемпионата России.

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