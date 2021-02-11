«Тамбов» уволил вице-президента клуба Георгия Ярцева

«Тамбов» по-прежнему близок к полному расформированию. Летом регион прекратил финансирование клуба, из-за чего у тамбовчан возникли многомиллионные долги. Сегодня стало известно, что «Тамбов» уволил своего вице-президента Георгия Ярцева.

«Мне пришло письмо на увольнение. Но я толком не в курсе, что происходит. Знаю, что нам нельзя заявлять игроков. Даже своих из молодёжки. Все счета арестованы. Дотаций нет из-за долгов. Надо решать эту проблему. Лига выделит 50 миллионов, но на них можно завершить сезон, а как закрыть остальные долги?

Пришло заказное письмо за подписью генерального директора, Ольги Коноваловой, что «с такого-то числа вы уволены». Интересно получается: я её брал на работу, а она меня увольняет. Говорит, что пришла разнарядка от лиги. Я ей говорю: хорошо, но начальника нет. 21-го числа играть с «Локомотивом», а потом на горизонте «Ротор» (26 февраля). Кто будет организовывать матчи? Коммерческий директор уже ушёл. Никого нет», — цитирует Ярцева «Рейтинг Букмекеров».