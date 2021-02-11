УЕФА оправдал обвиняемого в расизме судью матча «ПСЖ» — «Истанбул»

УЕФА снял обвинение в расизме с резервного судьи матча «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир» Себастьяна Колцеску, сообщает румынский журналист Эмануэль Рошу в «твиттере».
К румынскому арбитру и его бригаде не будут применены никакие санкции или дисциплинарные взыскания.
Колцеску могли отстранить на 10 матчей за проявление расизма. Инцидент произошёл в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо чёрным. Это не понравилось самому Вебо и форварду «Истанбула» Демба Ба.
Позже футболисты турецкой команды отказались возвращаться на поле, и было решено, что матч будет доигран позднее. «Истанбул Башакшехир» подтвердил, что игроки отказались продолжать матч из-за расизма со стороны Колцеску.
- 11 февраля 2021
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