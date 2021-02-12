«Локомотив» объявил о трансфере Романа Тугарева в «Ростов»
Полузащитник «Локомотива» Роман Тугарев, выступавший на правах аренды за «Ростов», присоединился к жёлто-синим на постоянной основе, сообщает пресс-служба «железнодорожников».
«Мы желаем Роме успехов в новой команде!» — говорится в сообщении московского клуба.
Тугарев — воспитанник «Локомотива». 22-летний полузащитник был переведён в основной состав команды в 2019 году. За основную команду «железнодорожников» в 13 матчах отдал одну результативную передачу.
К «Ростову» Тугарев присоединился в октябре 2020 года на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги хавбек сыграл 8 матчей за «Ростов» и забил 1 гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость форварда в € 800 тыс.
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